LIVE Atletica, Diamond League Stoccolma 2022 in DIRETTA: Marcell Jacobs all’ultimo test nei 100 prima dei Mondiali! (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE della tappa di Diamond League di Stoccolma (Svezia). A poche settimane dal Mondiale di Eugene e subito dopo il Campionato italiano è giunto il momento del meeting internazionale della capitale svedese, appuntamento sempre interessante e ricco di atleti blasonati. Gli occhi saranno tutti puntati su Marcell Jacobs: il Campione Olimpico dei 100 metri e della 4×100 è al secondo appuntamento post infortunio al bicipite. Quello di oggi sarà l’ultimo appuntamento per Jacobs prima degli attesi Mondiali, Marcell ha bisogno di trovare le giuste sensazioni dopo tante settimane lontano ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alladella tappa didi(Svezia). A poche settimane dal Mondiale di Eugene e subito dopo il Campionato italiano è giunto il momento del meeting internazionale della capitale svedese, appuntamento sempre interessante e ricco di atleti blasonati. Gli occhi saranno tutti puntati su: il Campione Olimpico dei 100 metri e della 4×100 è al secondo appuntamento post infortunio al bicipite. Quello di oggi sarà l’ultimo appuntamento perdegli attesi Mondiali,ha bisogno di trovare le giuste sensazioni dopo tante settimane lontano ...

Pubblicità

SkySport : Non perdere la #DiamondLeague! Giovedì 30 giugno è LIVE dalle 20 su Sky Sport Action #SkySport - infoitsport : LIVE - Campionati italiani assoluti atletica Rieti 2022, gare domenica 26 giugno con Tamberi in DIRETTA - zazoomblog : LIVE Atletica Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: Elena Vallortigara vola a 198 seconda al mondo nel 2022! Tamberi… - zazoomblog : LIVE Atletica Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: Elena Vallortigara vola a 198 seconda al mondo nel 2022! Tamberi… - venti4ore : LIVE Atletica, Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: Elena Vallortigara vola a 1,98, seconda al mondo nel 2022! Tamb… -