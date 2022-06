L’Enel non la racconta giusta sugli extra profitti e sullo spirito di servizio al Paese (Di giovedì 30 giugno 2022) L’Enel, ente nazionale per l’energia elettrica, dal 1992 è una società per azioni, e dal 1999 si è quotata in Borsa. Nel 2021 ha fatturato 88 miliardi di euro, ben il 33,3 per cento in più sul 2020. Lo Stato italiano ne è il maggior azionista. Un ente in mostruosa crescita, dunque. Non sfugge a nessuno che con la maggiore richiesta di energia sta mettendo le ali ai ricavi, presenti e futuri. Anche questo primo trimestre dell’anno, a quanto pare, è partito forte, e il decreto del governo per attenuare l’impatto dei rincari sui clienti tassando del 25 per cento gli extraprofitti di tali società, non ha scosso più di tanto Enel, che prevede di pagare per quest’anno sui cento milioni di euro. Briciole, insomma. Per i prossimi anni Enel prevede un aumento dei ricavi Non 100 milioni, ma svariati miliardi serviranno al governo per coprire le ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 giugno 2022), ente nazionale per l’energia elettrica, dal 1992 è una società per azioni, e dal 1999 si è quotata in Borsa. Nel 2021 ha fatturato 88 miliardi di euro, ben il 33,3 per cento in più sul 2020. Lo Stato italiano ne è il maggior azionista. Un ente in mostruosa crescita, dunque. Non sfugge a nessuno che con la maggiore richiesta di energia sta mettendo le ali ai ricavi, presenti e futuri. Anche questo primo trimestre dell’anno, a quanto pare, è partito forte, e il decreto del governo per attenuare l’impatto dei rincari sui clienti tassando del 25 per cento glidi tali società, non ha scosso più di tanto Enel, che prevede di pagare per quest’anno sui cento milioni di euro. Briciole, insomma. Per i prossimi anni Enel prevede un aumento dei ricavi Non 100 milioni, ma svariati miliardi serviranno al governo per coprire le ...

Pubblicità

SecolodItalia1 : L’Enel non la racconta giusta sugli extra profitti e sullo spirito di servizio al Paese - JohnLemon_1908 : @Filoribs Non sarà contento zhang, L enel costa - ProdePeppino : @Palazzo_Chigi mettiamo uno competente dai uno che non ci fa declassare con le agenzie di rating pre guerra se gira… - sarruzzu65 : @RoRoi92375042 Ecco.... questo ho fatto oggi.....da quelli dell'Enel al comune che ha tolto l'acqua...i clienti che… - cianurogiallo : @isabo__ NO NON SO MANCO COSA SIA L’ENEL AHAHAHAHHA POI ERA UNA VOCE ROBOTICA HO ATTACCATO SUBITO QUESTI MI VOGLIO UCCIDERE LO SO -

Dopo l'annunciato ribasso le azioni ACEA potrebbero finalmente ripartire al rialzo L'ultimo anno non è stato tra i più brillanti per il titolo ACEA che seppure facendo meglio di colossi come ENEL e A2A ha perso circa il 30% collocandosi nella parte finale della classifica dei ... Bagnoregio tappezzata da manifesti provocatori contro il 'modello Civita' ... sulle cabine Enel e sotto i piloni del ponte di Civita. Sono ... Sono tutte frasi che contengono la congiunzione 'non' cancellata da ... 'non ci serve un festival per immaginare l'altrimenti', battute ... Secolo d'Italia 'ultimo annoè stato tra i più brillanti per il titolo ACEA che seppure facendo meglio di colossi comee A2A ha perso circa il 30% collocandosi nella parte finale della classifica dei ...... sulle cabinee sotto i piloni del ponte di Civita. Sono ... Sono tutte frasi che contengono la congiunzione '' cancellata da ... 'ci serve un festival per immaginare'altrimenti', battute ... L'Enel non la racconta giusta sugli extra profitti e sullo spirito di servizio al Paese