La sfida di Lukaku | reinventarsi con Inzaghi - Sport - quotidiano net

Pubblicità

no_ismarti : @jenacm_ Sottile differenza: - Kakà ha vinto il pallone d’oro - Lukaku ha vinto il soprannome di “gigante buono”… - sisalvichipuoo : RT @InterHubOff: ?????? L’ultima sfida di Lukaku riguarderà i tifosi. Dovrebbe colpirli l’indiscrezione secondo cui, quando l’avv.Ledure gli h… - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Lukaku: «L’Inter ha vinto due trofei importanti». E lancia la sfida scudetto #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #S… - gilnar76 : Lukaku: «L’Inter ha vinto due trofei importanti». E lancia la sfida scudetto #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - junews24com : Lukaku: «L'Inter ha vinto due trofei importanti». E lancia la sfida scudetto - -

QUOTIDIANO NAZIONALE

ha scelto di tornare all'ovile e la reazione di ieri dei tifosi (festanti al Coni per le visite e sotto la sede per la firma) dimostra che in pochi hanno visto come un tradimento il passaggio ...Con il ritorno diall'Inter, l'estate profuma già di supercon i 'cugini' del Milan campioni d'Italia. E le vacanze diventano un pretesto per misurare la 'temperatura' del prossimo derby, che arriverà alla ... La sfida di Lukaku: reinventarsi con Inzaghi Tifosi dell’Inter in festa per il ritorno dell’attaccante, ieri a Milano per visite e firma. Con Conte dominava in campo aperto, ora sarà diverso ...Il belga ha scelto la maglia numero 90, il 9 resta a Dzeko. Ora promette: «Farò di tutto per ripagare la fiducia della gente» ...