Juventus, Paredes l’erede di Arthur: emissari del PSG a Torino per trattare (Di giovedì 30 giugno 2022) Calciomercato Juventus: i bianconeri avrebbero individuato in Paredes l’erede di Arthur per il centrocampo. Attesi a Torino gli emissari del PSG per trattare La Juventus ha individuato in Leandro Paredes l’erede di Arthur, che potrebbe fare le valigie nel corso di questa sessione di mercato. L’argentino è considerato l’uomo di qualità da mettere in mezzo al centrocampo di Allegri. Ne è convinto Tuttosport, che svela come un emissario del PSG è atteso a Torino nelle prossime ore per trattare con i bianconeri il trasferimento in Italia dell’argentino. Dopo Pogba, dunque, potrebbe arrivare un altro colpo a centrocampo per la Signora. LEGGI TUTTE ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 giugno 2022) Calciomercato: i bianconeri avrebbero individuato indiper il centrocampo. Attesi aglidel PSG perLaha individuato in Leandrodi, che potrebbe fare le valigie nel corso di questa sessione di mercato. L’argentino è considerato l’uomo di qualità da mettere in mezzo al centrocampo di Allegri. Ne è convinto Tuttosport, che svela come uno del PSG è atteso anelle prossime ore percon i bianconeri il trasferimento in Italia dell’argentino. Dopo Pogba, dunque, potrebbe arrivare un altro colpo a centrocampo per la Signora. LEGGI TUTTE ...

