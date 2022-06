Inter scatenata | un’altra firma dopo Lukaku | l’annuncio è ufficiale

Leggi su serieanews

(Di giovedì 30 giugno 2022)aver perso il titolo di campioni d’Italia in extremis l’è al lavoro per creare una squadra molto competitiva per il futuro. Il calciomercato inizierà ufficialmente domani, ma già in questi giorni l’è letteralmentesul mercato. In attesa di formalizzare uscite quasi obbligatorie, Ausilio e Marotta sono al lavoro per accontentare le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.