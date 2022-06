Ida Platano e Gemma Galgani insieme in vacanza: il commento al vetriolo di Tina Cipollari (Di giovedì 30 giugno 2022) Ida Platano e Gemma Galgani non ci abbandonano neanche in vacanza. Uomini e Donne è finito da circa un mese, ma sui social si torna a parlare delle due dame dopo che l’ex fiamma di Riccardo Guarnieri ha pubblicato sui social un breve video insieme alla sua comapgna di (s)venture. «Vi salutiamo tutte e due affettuosamente con un abbraccio enorme. Stiamo insieme, passiamo dei giorni insieme» hanno detto le due concorrenti, abbracciate e sorridenti a favore della telecamera nella breve clip diffusa sui social e ripresa dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover. L’inaspettata reunion ha fatto impazzire i fan, ma ha suscitato anche la reazione di Tina Cipollari, che non ha mai fatto mistero di non nutrire simpatie per le due donne. ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 30 giugno 2022) Idanon ci abbandonano neanche in. Uomini e Donne è finito da circa un mese, ma sui social si torna a parlare delle due dame dopo che l’ex fiamma di Riccardo Guarnieri ha pubblicato sui social un breve videoalla sua comapgna di (s)venture. «Vi salutiamo tutte e due affettuosamente con un abbraccio enorme. Stiamo, passiamo dei giorni» hanno detto le due concorrenti, abbracciate e sorridenti a favore della telecamera nella breve clip diffusa sui social e ripresa dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover. L’inaspettata reunion ha fatto impazzire i fan, ma ha suscitato anche la reazione di, che non ha mai fatto mistero di non nutrire simpatie per le due donne. ...

