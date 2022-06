Graduatorie GPS: ESCLUSIONI. No a docenti di ruolo sulla stessa cdc, c’è chi ha superato i 67 anni, no nuovi inserimenti per classi di concorso ad esaurimento (Di giovedì 30 giugno 2022) Graduatorie GPS: gli Uffici Scolastici al lavoro per consegnare gli elenchi da utilizzare negli anni scolastici 2022/23 e 2023/24. Arrivano anche le prime ESCLUSIONI: da un lato per la prima fascia relativamente ai docenti che hanno dichiarato laurea + 24 CFU come titolo di abilitazione, dall'altro per la mancanza del titolo di accesso completo per la seconda fascia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 30 giugno 2022)GPS: gli Uffici Scolastici al lavoro per consegnare gli elenchi da utilizzare negliscolastici 2022/23 e 2023/24. Arrivano anche le prime: da un lato per la prima fascia relativamente aiche hanno dichiarato laurea + 24 CFU come titolo di abilitazione, dall'altro per la mancanza del titolo di accesso completo per la seconda fascia. L'articolo .

