Giochi Mediterraneo | calcio | Italia pareggia 0-0 con la Turchia e va in semifinale

(Di giovedì 30 giugno 2022) Orano, 30 giu. (Adnkronos) - L'delapproda inaidel. Dopo i successi con Portogallo (1-0) e Grecia (4-0), alla Nazionale azzurra Under 18 basta un pareggio (0-0) con laper chiudere il girone al primo posto e conquistare la qualificazione. E con l'passano anche i turchi, che approfittano della sorprendente sconfitta del Portogallo con la Grecia. Gli azzurrini torneranno in campo sabato sera (ore 21 locali, le 22ne) a Sig, dove affronteranno la seconda classificata del Gruppo A. Al momento al comando del raggruppamento c'è la Francia a quota quattro punti, seguita ad una lunghezza da Algeria e Marocco, mentre la Spagna è relegata all'ultimo posto con un solo punto, ma battendo il ...

ItaliaTeam_it : Il titolo mondiale nel 2021 e oggi quello ai Giochi del Mediterraneo. Al corpo libero è sempre Nicola Bartolini sho… - Coninews : E ANDIAMOOOO! ?? Ai Giochi del Mediterraneo di #Oran2022 #ItaliaTeam sul podio anche nel tiro a segno con Luca Tesc… - Coninews : Asia d'ORO nel volteggio! ?? Cominciano alla grande le finali di specialità di ginnastica artistica ai Giochi del M… - RuoteAmatoriali : @Federciclismo Giochi del Mediterraneo: oro di Vittoria Guazzini nella cronometro - RuoteAmatoriali : Giochi del Mediterraneo: oro di Vittoria Guazzini nella cronometro -

Medaglia d'oro italiana nel doppio maschile di tennis aidel2022. La vincono Francesco Passaro e Matteo Arnaldi nel torneo di doppio maschile che si è appena concluso sotto il sole di Orano, in Algeria. Sette volte una coppia azzurra ...Per l' Italia continuano le buone notizie da Orano, sede deidel2022 . Matteo Arnaldi e Francesco Passaro infatti hanno conquistato la medaglia d'oro , nel torneo di doppio maschile. Gli azzurri hanno battuto in finale gli spagnoli Carlos ...Orano, 30 giu. (Adnkronos) – L’Italia del calcio approda in semifinale ai Giochi del Mediterraneo. Dopo i successi con Portogallo (1-0) e Grecia (4-0), alla Nazionale azzurra Under 18 basta un pareggi ...Le semifinali dei Giochi del Mediterraneo saranno Italia-Croazia nel maschile e Italia-Spagna nel femminile. In entrambi i casi a perdere i quarti di finali è stata la Grecia.