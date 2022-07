Erdogan pigliatutto: ok al piano su Odessa e ai caccia F-16 Usa. L’enigma dei curdi (Di giovedì 30 giugno 2022) Il leader turco ha incassato diverse vittorie: Svezia e Finlandia si sarebbero impegnate sulle sue richieste di estradizione. E Biden gli dà il via libera per guidare lo sminamento del porto Leggi su corriere (Di giovedì 30 giugno 2022) Il leader turco ha incassato diverse vittorie: Svezia e Finlandia si sarebbero impegnate sulle sue richieste di estradizione. E Biden gli dà il via libera per guidare lo sminamento del porto

angiuoniluigi : RT @Corriere: Erdogan pigliatutto: incassa l’ok al piano su Odessa e ai caccia F-16 Usa. L’enigma dei curdi - giorgio704 : Certo i curdi sacrificati sull'altare della pace, questi sono gli statisti che ci meritiamo? Io non credo l'Europa… - Corriere : Erdogan pigliatutto: incassa l’ok al piano su Odessa e ai caccia F-16 Usa. L’enigma dei curdi - Luxgraph : Erdogan pigliatutto: ok al piano su Odessa e ai caccia F-16 Usa. L’enigma dei curdi #corriere #news #2022 #italy… - LeilaBelMoh : Che dire, prima i migranti e ora i curdi. Erdogan sa come minacciare l'Occidente, noi facciamo ?? -