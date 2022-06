Diablo Immortal: Free to Play significa Pay to Win (Di giovedì 30 giugno 2022) Questa è l’opinione che molti affezionati della sega Blizzard hanno sviluppato nelle ultime settimane.Diablo Immortal, il nuovo gioco di Blizzard Entertainment, è l’ultimo capitolo della famosa saga Diablo. Arrivato sulle piattaforme mobile, per la prima volta e in veste Free-to-Play, va a colmare il vuoto narrativo tra Diablo 2 e Diablo 3. Come sappiamo, il titolo non è stato accolto nello stesso modo da tutta l’utenza, soprattutto per l’impatto delle microtansizioni sul gamePlay.Diablo è davvero Pay-to-Win? Analizziamo la situazione e facciamoci la nostra idea. La saga di Diablo prima di Immortal Diviso tra mondo mortale, Paradiso e Inferno, il mondo di Sanctuary ci si presenta per la prima ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 30 giugno 2022) Questa è l’opinione che molti affezionati della sega Blizzard hanno sviluppato nelle ultime settimane., il nuovo gioco di Blizzard Entertainment, è l’ultimo capitolo della famosa saga. Arrivato sulle piattaforme mobile, per la prima volta e in veste-to-, va a colmare il vuoto narrativo tra2 e3. Come sappiamo, il titolo non è stato accolto nello stesso modo da tutta l’utenza, soprattutto per l’impatto delle microtansizioni sul gameè davvero Pay-to-Win? Analizziamo la situazione e facciamoci la nostra idea. La saga diprima diDiviso tra mondo mortale, Paradiso e Inferno, il mondo di Sanctuary ci si presenta per la prima ...

Pubblicità

GamerAlbus : Diablo Immortal - Guida alle zone, eventi e boss mondiali - gregoribagur : @ZeIing Diablo immortal, cosa mala. - cheddarbeam : ??? JP ????? ! ! DIABLO IMMORTAL NO PC ! ! // TRANQUILIN NO FARMS ?? [SERVER ASYLLAS] - variedades24x7 : Diablo Immortal: ¿Vale la pena? - gigibeltrame : Maxroll, il sito di riferimento per le guide di gioco, abbandona Diablo Immortal: è troppo pay-to-win #digilosofia… -