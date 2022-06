Pubblicità

orizzontescuola : DAE (defibrillatore): ricambio parti consumabili e manutenzione periodica - varesenews : C’è un defibrillatore a Malnate - cdcSanMichele : RT @StreetNews24: La Pro Loco di Cancello Scalo, di San Felice a Cancello, Comune della Valle di Suessola in provincia di Caserta, è zona c… - StreetNews24 : La Pro Loco di Cancello Scalo, di San Felice a Cancello, Comune della Valle di Suessola in provincia di Caserta, è… - ticinocuore : ?? Quest'anno 5 capanne alpine ticinesi saranno dotate di un defibrillatore. La prima consegna è stata fatta alla C… -

Vivere Fano

Venerdì 1 luglio alle ore 18, presso il 'Voltone' in viale degli Olmi, all'interno del Parco del Castello di Tortona, sarà inaugurata una nuova postazionecon ildonato alla Città da Mariella Cosentino nell'ambito del progetto 'Tortona Città Cardioprotetta'. Saranno presenti il Sindaco Federico Chiodi e i rappresentanti dell'......nei luoghi in cui sono installati i defibrillatori ed è possibile ricevere avvisi in tempo reale per conoscere in ogni momento lo stato di salute dei. È quindi chiaro come un... "Facile DAE", dei segnalibri per promuovere l'uso del defibrillatore semiautomatico esterno Al Pincio accanto agli ex bagni pubblici, in piazza Costanzi accanto alla tabaccheria, nei giardini della Rocca Malatestiana e – non appena le Ferrovie dello Stato daranno il loro nullaosta – anche al ...All’Ente del Terzo Settore è stato consegnano lunedì 27 giugno un DAE, Defibrillatore portatile semiautomatico, grazie alla generosità della Casa di Cura “San Michele” di Maddaloni, che ha sostenuto i ...