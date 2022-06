Cisgiordania: 3 israeliani feriti da fuoco palestinese (Di giovedì 30 giugno 2022) Tre israeliani, due civili e un alto ufficiale, sono stati feriti la notte scorsa in maniera leggera da "intenso fuoco palestinese" durante le preghiere dei fedeli ebrei alla Tomba di Giuseppe a ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 giugno 2022) Tre, due civili e un alto ufficiale, sono statila notte scorsa in maniera leggera da "intenso" durante le preghiere dei fedeli ebrei alla Tomba di Giuseppe a ...

