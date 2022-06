Calciomercato Fiorentina: Mandragora ha scelto i viola (Di giovedì 30 giugno 2022) Calciomercato Fiorentina: in dirittura di arrivo il trasferimento di Mandragora dalla Juventus. Battuta la concorrenza del Torino Rolando Mandragora ha scelto la Fiorentina. Il centrocampista ha trovato l’accordo con il club, dopo che nelle scorse ore la viola aveva raggiunto l’intesa con la Juventus, proprietaria del suo cartellino. Mandragora andrà ad occupare lo slot lasciato libero da Torreira, tornato all’Arsenal dopo il prestito. Superata la concorrenza del Torino, dunque, che ha provato a trovare in queste settimane un nuovo accordo con la Juve per riaccogliere il centrocampista, dopo il mancato riscatto fissato entro il 17 giugno. Operazione da circa 10 milioni di euro per Mandragora, che firmerà un contratto ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 giugno 2022): in dirittura di arrivo il trasferimento didalla Juventus. Battuta la concorrenza del Torino Rolandohala. Il centrocampista ha trovato l’accordo con il club, dopo che nelle scorse ore laaveva raggiunto l’intesa con la Juventus, proprietaria del suo cartellino.andrà ad occupare lo slot lasciato libero da Torreira, tornato all’Arsenal dopo il prestito. Superata la concorrenza del Torino, dunque, che ha provato a trovare in queste settimane un nuovo accordo con la Juve per riaccogliere il centrocampista, dopo il mancato riscatto fissato entro il 17 giugno. Operazione da circa 10 milioni di euro per, che firmerà un contratto ...

