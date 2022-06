Calcio: Roma; domani sbarca Svilar, arriva dal Benfica (Di giovedì 30 giugno 2022) Dopo Matic arriva a Roma anche l'altro acquisto di Tiago Pinto: Mile Svilar. domani il portiere classe '99 sbarcherà alle 9.30 all'aeroporto di Fiumicino dopo aver concluso la sua avventura con il ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 30 giugno 2022) Dopo Maticanche l'altro acquisto di Tiago Pinto: Mileil portiere classe '99 sbarcherà alle 9.30 all'aeroporto di Fiumicino dopo aver concluso la sua avventura con il ...

