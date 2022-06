Bortoletto Andis | “Sconcertante decisione del ministro Bianchi sulla dispersione scolastica”

(Di giovedì 30 giugno 2022) L’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici esprime “sconcerto e preoccupazione per laassunta daldi operare il riparto dei primi 500 milioni del PNRR a 3.198 scuole per la progettazione di azioni di contrasto alla”. Lo afferma in una nota Paola, presidente nazionale. L'articolo .

Ad affermarlo in una nota è Paola, presidente nazionale. L'più volte si è espressa sulla necessità di dare piena attuazione alle previsioni della legge 30 dicembre 2020, n. ...In precedenza sull'argomento era intervenuto il sindacato dei presidicon una nota della presidente Paola, chiedendo chiarezza al ministro: 'Ci dicono che la pandemia non è finita, ... Bortoletto (Andis): “Stop a sedi in reggenza. La Camera approvi norma su incarichi a dirigenti scolastici” Il prossimo 29 giugno l'approvazione alla Camera del maxiemendamento al PNRR 2 sulla questione delle reggenze Dirigenti Scolastici ...“L’Associazione Nazionale Dirigenti Scolatici esprime viva soddisfazione per l’approvazione in Senato del maxiemendamento alla legge di conversione del DL 36/2022, in particolare per il punto in cui p ...