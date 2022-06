Beautiful anticipazioni americane, Sheila evade dal carcere e scopre la verità (Di giovedì 30 giugno 2022) Nelle puntate americane di Beautiful Sheila ha sparato a Steffy e Finn, mandando la prima in coma e il secondo purtroppo non ce l’ha fatta. Ma le cose poi qualche tempo dopo cambiano e pare che John non abbia proprio perso la vita, ma che la madre adottiva sia intervenuta e abbia manipolato la situazione per salvare il figlio. Li Finnegan non ha esitato ad inscenare una farsa per proteggerlo, ma la Carter intuisce qualcosa e alla fine scopre tutto e non esita a pretendere di essere scagionata. Ci sarà una lite tra le due donne, ma vediamo passo passo quello che è successo. anticipazioni puntate americane Beautiful, la morte di Finn Tutti hanno creduto Finn morto, in quanto dopo essere arrivato in ospedale senza vita, c’è stato chi ha sentito un lieve battito nel suo ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 30 giugno 2022) Nelle puntatediha sparato a Steffy e Finn, mandando la prima in coma e il secondo purtroppo non ce l’ha fatta. Ma le cose poi qualche tempo dopo cambiano e pare che John non abbia proprio perso la vita, ma che la madre adottiva sia intervenuta e abbia manipolato la situazione per salvare il figlio. Li Finnegan non ha esitato ad inscenare una farsa per proteggerlo, ma la Carter intuisce qualcosa e alla finetutto e non esita a pretendere di essere scagionata. Ci sarà una lite tra le due donne, ma vediamo passo passo quello che è successo.puntate, la morte di Finn Tutti hanno creduto Finn morto, in quanto dopo essere arrivato in ospedale senza vita, c’è stato chi ha sentito un lieve battito nel suo ...

