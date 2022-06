Al via 'Notti Rare', iniziativa su emoglobinuria parossistica notturna (Di giovedì 30 giugno 2022) Roma, 30 giu - Colpisce tra 0,5 e 2 persone ogni milione di abitanti con sintomi non sempre evidenti e comunque non facilmente riconoscibili. È l'emoglobinuria parossistica notturna (Epn), patologia ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 giugno 2022) Roma, 30 giu - Colpisce tra 0,5 e 2 persone ogni milione di abitanti con sintomi non sempre evidenti e comunque non facilmente riconoscibili. È l'(Epn), patologia ...

Al via 'Notti Rare', iniziativa su emoglobinuria parossistica notturna Per far luce su questa malattia cronica rara, caratterizzata da manifestazioni episodiche notturne e mattutine , prende il via ' Notti Rare ', l'iniziativa di informazione promossa da Sobi, azienda ...