“Violate le regole tariffarie”: maxi-multa alla Gesesa (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tempo di lettura: 5 minutiViolazione della regolazione tariffaria del servizio idrico. Questa la motivazione con cui l’Arera – che è l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – ha ‘punito’ la Gesesa, sanzionata con una maxi-multa da 83.700 euro. La pronuncia risale al 21 giugno e a portarla all’attenzione dell’opinione pubblica è stato questa mattina il portavoce di ‘ApB’ Luigi Diego Perifano nel corso del Consiglio Comunale convocato proprio per discutere della proroga del servizio a Gesesa. Tutto nasce da alcune ispezioni operate nell’ottobre del 2017 dall’Autorità in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza. Dall’azione di Arera e fiamme gialle sortivano diverse contestazioni nei confronti della società beneventana. La prima, e certo tra le più significative, quella ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tempo di lettura: 5 minutiViolazione della regolazione tariffaria del servizio idrico. Questa la motivazione con cui l’Arera – che è l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – ha ‘punito’ la, sanzionata con unada 83.700 euro. La pronuncia risale al 21 giugno e a portarla all’attenzione dell’opinione pubblica è stato questa mattina il portavoce di ‘ApB’ Luigi Diego Perifano nel corso del Consiglio Comunale convocato proprio per discutere della proroga del servizio a. Tutto nasce da alcune ispezioni operate nell’ottobre del 2017 dall’Autorità in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza. Dall’azione di Arera e fiamme gialle sortivano diverse contestazioni nei confronti della società beneventana. La prima, e certo tra le più significative, quella ...

Pubblicità

anteprima24 : ** 'Violate le regole tariffarie': maxi-multa alla #Gesesa ** - PigroNato : @borghi_claudio @mad3_in_1taly @barbarab1974 Una delle funzioni degli ordini professionali è proprio quella di assi… - GianniP23898215 : @GuidoCrosetto Qui non è in discussione il diritto di lavorare ma il dovere per fare un determinato lavoro di sotto… - valdi_valdo : @erreelleci @GuidoCrosetto E in questo caso quali sarebbero esattamente le regole della professione violate? - theamazer : Non si viene radiati perché si sono commessi reati ma perché si sono violate regole deontologiche in questo caso de… -

Vigili aggrediti, Maresca: prova del fallimento di questa giunta Mettere regole che, si sa, non verranno mai rispettate o, addirittura, che già sono fatte per essere violate, è un errore gravissimo. Meglio non metterle a questo punto". A dirlo è Catello Maresca, ... Guardia Costiera, al via l'operazione Mare pulito in Campania ... assicurando che non siano violate dalle unità da diporto e moto d'acqua; verifica degli ... si ribadisce che un'estate serena e felice nasce dal rispetto di poche ma essenziali regole. Isola dei Famosi, proprio lei ha violato il regolamento. Eliminata a un passo dalla finale Fortementein.com Astensione dell'Unione Camere Penali a Trapani - Trapani Oggi Ieri, a conclusione dei due giorni di astensione proclamati dall'Unione delle Camere Penali Italiane, la Camera Penale di Trapani si è riunita in un'assemblea aperta e partecipata anche dai magistrati ... I leader del G7 promettono a Kiev armi "fin quando necessario" Nella seconda giornata del summit di Elmau i sette promettono al presidente ucraino Zelensky fino alla fine. Poco dopo i missili russi cadono su un centro commerciale a Kremenchuk ... Mettereche, si sa, non verranno mai rispettate o, addirittura, che già sono fatte per essere, è un errore gravissimo. Meglio non metterle a questo punto". A dirlo è Catello Maresca, ...... assicurando che non sianodalle unità da diporto e moto d'acqua; verifica degli ... si ribadisce che un'estate serena e felice nasce dal rispetto di poche ma essenzialiIeri, a conclusione dei due giorni di astensione proclamati dall'Unione delle Camere Penali Italiane, la Camera Penale di Trapani si è riunita in un'assemblea aperta e partecipata anche dai magistrati ...Nella seconda giornata del summit di Elmau i sette promettono al presidente ucraino Zelensky fino alla fine. Poco dopo i missili russi cadono su un centro commerciale a Kremenchuk ...