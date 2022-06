Ucraina, il racconto dei soccorritori: “A Kremenchuk l’inferno” (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – “Il 75% dell’area del centro commerciale di Kremenchuk è stata ispezionata”. Lo fa sapere all’Adnkronos Svitlana Rybalko, addetta stampa del Servizio statale per le emergenze dell’Ucraina (Ses) della regione Ucraina di Poltava. “Nei primi due giorni – riferisce – sul posto lavoravano circa 1.000 persone, tra soccorritori, vigili del fuoco, servizi comunali, polizia e moltissimi volontari. Adesso sono rimaste 200 persone: sono le nostre squadre, che ora stanno lavorando proprio nell’epicentro dell’esplosione, dove purtroppo trovano sempre meno corpi o resti delle vittime”. Diciotto quelle confermate per il momento, una delle quali morta in ospedale. Per quanto riguarda i dispersi, “la polizia parla di 44 persone, ma non sono dati definitivi. Stanno parlando con i parenti, per compilare gli elenchi”, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – “Il 75% dell’area del centro commerciale diè stata ispezionata”. Lo fa sapere all’Adnkronos Svitlana Rybalko, addetta stampa del Servizio statale per le emergenze dell’(Ses) della regionedi Poltava. “Nei primi due giorni – riferisce – sul posto lavoravano circa 1.000 persone, tra, vigili del fuoco, servizi comunali, polizia e moltissimi volontari. Adesso sono rimaste 200 persone: sono le nostre squadre, che ora stanno lavorando proprio nell’epicentro dell’esplosione, dove purtroppo trovano sempre meno corpi o resti delle vittime”. Diciotto quelle confermate per il momento, una delle quali morta in ospedale. Per quanto riguarda i dispersi, “la polizia parla di 44 persone, ma non sono dati definitivi. Stanno parlando con i parenti, per compilare gli elenchi”, ...

Pubblicità

albtali : RT @insideoverita: “Prima ero contrario all’adesione alla #Nato, ma la guerra in Ucraina ha cambiato tutto”. Così Hans, uno degli ultimi re… - MartinaMontague : @giuliataddeo Guarda non credo lascerà la tipa Ucraina dopo il racconto di come sono scappati, dice che si devono s… - MaurizioLuc : RT @Aspeniaonline: Anche nella guerra russo-ucraina, la verità si conferma la prima vittima. Non solo nella sfera virtuale (dove il numero… - doracasalino : RT @emilio_cozzi: Qual è l’impatto della guerra in #Ucraina sulle attività spaziali? Viceversa, lo spazio sta decidendo il conflitto? Su @… - ManuelaPasquad2 : RT @emilio_cozzi: Qual è l’impatto della guerra in #Ucraina sulle attività spaziali? Viceversa, lo spazio sta decidendo il conflitto? Su @… -