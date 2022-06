Tuffi | Mondiali | Pellacani quarta nel trampolino da un metro

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Budapest, 29 giu. - (Adnkronos) - Chiarachiude al quarto posto la finale delda unai campionati del mondo di Budapest. La 19enne romana termina con 269.25 punti una prova sensazionale, nella quale spiccano un salto mortale e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo (58.50) superbo in tutte e tre le fasi (presalto, avvitamento ed ingresso) e un salto mortale e mezzo indietro carpiato elegantissimo (51.75). Davanti all'azzurra,fin dalla routine iniziale , ci sono la giovane cinese Yajie Li d'oro con 300.85, la statunitense Sarah Bacon seconda con 276.65 e la canadese Mia Vallee, brava a sfruttare l'alto coefficiente deipresentati, bronzo con 276.60. "Esco dall'acqua senza rimpianti e con la consapevolezza di aver disputato una grande gara: non me ...