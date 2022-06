Trampolino 1 metro, Bertocchi e Pellacani in finale con il 4° e 7° punteggio (Di mercoledì 29 giugno 2022) Elena Bertocchi e Chiara Pellacani sono in finale dal piccolo Trampolino ai Mondiali di Budapest. La milanese, già bronzo nel 2017 sempre alla Duna Arena, ha il 7° punteggio delle qualificazioni con ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 29 giugno 2022) Elenae Chiarasono indal piccoloai Mondiali di Budapest. La milanese, già bronzo nel 2017 sempre alla Duna Arena, ha il 7°delle qualificazioni con ...

