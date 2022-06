Tifosi infuriati per il costo degli abbonamenti:”È una vergogna” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Dopo due anni finalmente tornano gli abbonamenti, ma nonostante questo le polemiche non sono di certo mancate di recente. Già nella passata stagione si è tornati in qualche modo alla normalità, dopo il finale della nata 2019-20 e soprattutto tutto il campionato 2020-21 disputato unicamente a porte chiuse, ma già dall’anno scorso qualcosa è migliorato, con quest’anno che si tornerà a tutti gli effetti con il pieno negli stadi e finalmente gli abbonamenti sono tornati a essere parte integrante della vendita delle varie società, per questo motivo sono iniziati ancora una volta delle grandissime polemiche per quanto riguarda il prezzo di questi. Ansa FotoLo stadio è una parte fondamentale per poter migliorare sempre di più l’atmosfera durante le partite, con le televisioni che se ne sono accorte in maniera sempre più importante in questi anni dimostrando ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 29 giugno 2022) Dopo due anni finalmente tornano gli, ma nonostante questo le polemiche non sono di certo mancate di recente. Già nella passata stagione si è tornati in qualche modo alla normalità, dopo il finale della nata 2019-20 e soprattutto tutto il campionato 2020-21 disputato unicamente a porte chiuse, ma già dall’anno scorso qualcosa è migliorato, con quest’anno che si tornerà a tutti gli effetti con il pieno negli stadi e finalmente glisono tornati a essere parte integrante della vendita delle varie società, per questo motivo sono iniziati ancora una volta delle grandissime polemiche per quanto riguarda il prezzo di questi. Ansa FotoLo stadio è una parte fondamentale per poter migliorare sempre di più l’atmosfera durante le partite, con le televisioni che se ne sono accorte in maniera sempre più importante in questi anni dimostrando ...

