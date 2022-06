Terrorismo | il ministro della Giustizia francese chiama Cartabia | «Abbiamo un rapporto di fiducia reciproca»

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Nel in cui la Corte d’appelloha negato l’estradizione in Italia dei dieci ex terroristi giudicati autori di reati negli anni ’70 e ’80, ilEric Dupond-Moretti ha telefonato all’omologa italiana Martaper ribadire «ildi» che li lega. Fu proprio un colloquio intercorso tra la Guardasigilli e il collega, più di un anno fa, a segnare la svolta che portò il governoalla storica decisione di inoltrare le richieste di estradizione ai giudici, superando un blocco politico che durava da decenni. Nelle ultime ore sono stati molti i politici che hanno criticato la scelta dei giudici, a partire da Giorgia Meloni: ...

Pubblicità

HSkelsen : RT @HSkelsen: Il ministro della Giustizia turco Bekir Bozdag ha affermato oggi che nell'ambito dell'accordo #NATOSummit, la ????chiederà l'es… - HSkelsen : Il ministro della Giustizia turco Bekir Bozdag ha affermato oggi che nell'ambito dell'accordo #NATOSummit, la ????chi… - putino : Il ministro della Giustizia turco Bekir Bozdag ha affermato oggi che il Paese, nell'ambito dell'accordo raggiunto,… - giuseppeargent3 : @barbarab1974 Cara Barbara, ho mandato un centinaio di prove contro i vaccini, che causano solo morti e danni, al M… - Nicola23453287 : RT @erny110393: Primi effetti del tradimento! Il ministro della Giustizia turco ha detto che Ankara chiederà l'estradizione di 33 persone… -

... ha dichiarato ilLorenzo Guerini (Pd). "Questa notizia conferma l'eccellenza ... Oltre all'odierno conflitto in Europa, la lotta ale contro le minacce di Cina, Russia ed altri paesi,...Leggi anche, famiglia Calabresi: "Ora non ha senso il carcere per Pietrostefani" Le ... "Resta tutta l'importanza della decisione di un anno fa - ricorda Cartabia - con cui ilEric ...Lo riferisce l'Anadolu, citando il memorandum tra Ankara, Helsinki e Stoccolma, firmato ieri a Madrid, con cui la Turchia ha tolto il veto dalla richiesta di adesione alla Nato dei Paesi scandinavi in ...Estradizione dei prigionieri e repressione degli attivisti curdi, ripresa della vendita di armi, supporto alle operazioni in Kurdistan. Ecco il prezzo che ...