Supermercati, prodotto da riconsegnare subito: la scoperta (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il Ministero della Salute avvisa di dover riconsegnare subito presso i Supermercati, una nota marca di caffè. Rischio chimico Amanti del caffè gli italiani non ne possono fare a meno. Che sia appena svegli, dopo pranzo o per i più temerari dopo la cena è sempre apprezzato. Non è solo il berlo a renderlo “speciale” L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il Ministero della Salute avvisa di doverpresso i, una nota marca di caffè. Rischio chimico Amanti del caffè gli italiani non ne possono fare a meno. Che sia appena svegli, dopo pranzo o per i più temerari dopo la cena è sempre apprezzato. Non è solo il berlo a renderlo “speciale” L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

Kin865790925 : @FDRmou Comunque, e chi vive in England lo sà, nei supermercati al reparto Pasta vendono un prodotto con pasta (già… - ThePuni16830747 : @IlMici8 A Roma alla Conad vicino casa mezzo kg di ciliege pugliesi venerdì stava a 3,99. Stesso prodotto, stessa p… - Tractors_Lover : @___LUKASPC___ @MANUELI83609046 Ho amici e colleghi che se fanno il 20% del raccolto è tanto.. andrà bene a chi non… - infoitsalute : Allerta per i consumatori, ritirato dai supermercati questo prodotto napoletano - carseri : @boni_castellane e certo! Questa merda non va sprecata! Cambiamo anche la data di scadenza,eh, ché altrimenti il pr… -