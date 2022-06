Superbonus 110% addio, il governo ha deciso: niente più proroghe (Di mercoledì 29 giugno 2022) Dopo l’ultimo e ulteriore giro di vite sui controlli preventivi, il Superbonus 110% si avvia ad esere messo in soffitta dal governo Draghi. Che ha deciso lo stop definitivo alla proroga. Sarebbe infatti questa la direzione emersa nel corso della riunione tra la maggioranza e l’esecutivo in corso alla Camera. Il governo, rappresentato dal ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico d’Incà, e dalla viceministra all’Economia, Laura Castelli, ha escluso nuovi fondi, a cominciare da quelli per le villette. L’ultima clamorosa truffa emersa in settimana potrebbe dunque essere la pietra tombale sulla misura. Allargare il meccanismo delle cessioni Vi sarebbe tuttavia la disponibilità dell’esecutivo a verificare la possibilità di allargare le maglie del meccanismo delle cessioni. Il Mef ha infatti aperto ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 29 giugno 2022) Dopo l’ultimo e ulteriore giro di vite sui controlli preventivi, ilsi avvia ad esere messo in soffitta dalDraghi. Che halo stop definitivo alla proroga. Sarebbe infatti questa la direzione emersa nel corso della riunione tra la maggioranza e l’esecutivo in corso alla Camera. Il, rappresentato dal ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico d’Incà, e dalla viceministra all’Economia, Laura Castelli, ha escluso nuovi fondi, a cominciare da quelli per le villette. L’ultima clamorosa truffa emersa in settimana potrebbe dunque essere la pietra tombale sulla misura. Allargare il meccanismo delle cessioni Vi sarebbe tuttavia la disponibilità dell’esecutivo a verificare la possibilità di allargare le maglie del meccanismo delle cessioni. Il Mef ha infatti aperto ...

