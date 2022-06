Sonia Bruganelli | dopo il grande successo arriva la triste notizia | fatta fuori senza scrupoli

(Di mercoledì 29 giugno 2022)ha acquisito molta popolarità all’interno del panorama nostrano. Tuttavia,il suoanche il boccone amaro Negli ultimi tempi si stanno diffondendo tante indiscrezioni sul futuro della moglie di Paolo Bonolis. Nel corso della scorsa edizione delFratello Vip,ha avuto tanto. Tuttavia, all’improvviso, con lo stupore di tuttiper lei una tristissima verità.un episodio che ha generato scalpore nello studio di Alfonso Signorini, le carte in tavola sono totalmente cambiate e per l’opinionista èta una. Una forte discussione nello ...

Pubblicità

trash_italiano : ?? Sonia Bruganelli e Orietta Berti saranno le due opinioniste del #GFVIP. Si sta chiudendo in queste ore il contra… - infoitcultura : GF Vip, l'indiscrezione: 'Sonia Bruganelli opinionista solo perché Giulia de Lellis ha detto di no', ma interviene… - BITCHYFit : Sonia Bruganelli attacca una categoria di influencer e svela perché si è tatuata il volto di Padre Pio - ParliamoDiNews : GF Vip 7 opinionisti: Orietta Berti e Sonia Bruganelli nel cast - Piper Spettacolo Italiano | Blog magazine di Albe… - LadyNews_ : #SoniaBruganelli ci ripensa: confermata opinionista al #GFVip7 tra le polemiche -

Il conduttore Alfonso Signorini sembra aver fatto un grandissimo colpaccio: oltre alla cantante, infatti, sembra essere stata anche riconfermata anche la moglie di Paolo Bonolis,. ...ci ha ripensato e ha accettato di svolgere il ruolo di opinionista anche per il Grande Fratello Vip 7 tra le polemiche. Fino a pochissimo tempo fa la moglie del celebre conduttore tv ...GF Vip: spuntano sul web le prime indiscrezioni sui prossimi opinionisti del tanto aspettato reality. In lista c'è una nota cantante ...Sonia Bruganelli ci ha ripensato e ha accettato di svolgere il ruolo di opinionista anche per il Grande Fratello Vip 7 tra le polemiche.