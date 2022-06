(Di mercoledì 29 giugno 2022) Chi punta ad unopieghevolema, contemporaneamente, non ha un grosso budget a disposizione deve sapere che, nell’arco di un biennio, il dispositivo dei suoi sogni avrà un prezzo decisamente più abbordabile. Non è la prima volta che se ne parla ma ora abbiamo delle ulteriori conferme al riguardo. Come riportato anche da SamMobile, già nel 2024, sarebbe stata pianificata l’uscita dinon della serie S ma della serie A. La modifica vuol dire tanto: dai dispositivi top di gamma assoluti si è pronti a passare ad un segmento di fascia media, con qualche rinuncia qua e là lato hardware ma sempre di ottima qualità. Ebbene, il produttore sudcoreano starebbe già lavorando sodo in questa direzione e il risparmio futuro garantito sarebbe notevole. Il primo ...

OptiMagazine

Samsung avrebbe in programma di lanciaredi fascia media nel 2024. Secondo il quotidiano sudcoreano EtNews , Samsung avrebbe in programma di lanciaredi fascia media nel 2024. L'obiettivo è che ...Anche in questo caso le indicazioni sono di un rilascio per i Galaxy S22, ma non è folle ipotizzare che sui duepossa arrivare a distanza di poco. Samsung Galaxy S22 5G 70.6 x 146 x 7.6 mm ... Smartphone pieghevoli Samsung fino a 800 euro in meno fra soli 2 anni La stagione dello shopping dell’anno è arrivata mentre milioni di persone cercano le eccitanti offerte del Black Friday. Principalmente, la celebrazione del Black Friday è diventata un fenomeno in cre ...L'azienda cinese ha presentato in Germania due nuovi notebook e l'evoluzione degli auricolari FreeBuds. Sono prodotti interessanti, ma per capire la ...