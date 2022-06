Sinner non si ferma e vince ancora a Wimbledon: crescono le speranze di successo (Di mercoledì 29 giugno 2022) La miglior versione della carriera sull'erba di Jannik Sinner fino alla metà del terzo set. Poi, complice qualche piccola sbavatura, il match si è allungato. Ciò non ha compromesso le sorti del risultato finale: 6-4 6-3 5-7 6-2 per battere lo svedese Mikael Ymer. E così, dopo aver sconfitto in quattro set il tre volte campione Slam Stan Wawrinka, ora il tennista altoatesino accede al terzo turno del torneo più prestigioso al mondo: Wimbledon. Oltre 3 ore di tennis a tratti sublime, impreziosito da dritti devastanti, passanti incredibili e soluzioni diverse dal gioco che Jannik ha solitamente manifestato nel corso della sua giovane carriera. A dimostrazione che il lavoro con il nuovo coach Darren Cahill sta portando i suoi frutti, in particolare su una superficie insidiosa come l'erba londinese. Il forfait obbligatorio di Matteo Berrettini, uno ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 29 giugno 2022) La miglior versione della carriera sull'erba di Jannikfino alla metà del terzo set. Poi, complice qualche piccola sbavatura, il match si è allungato. Ciò non ha compromesso le sorti del risultato finale: 6-4 6-3 5-7 6-2 per battere lo svedese Mikael Ymer. E così, dopo aver sconfitto in quattro set il tre volte campione Slam Stan Wawrinka, ora il tennista altoatesino accede al terzo turno del torneo più prestigioso al mondo:. Oltre 3 ore di tennis a tratti sublime, impreziosito da dritti devastanti, passanti incredibili e soluzioni diverse dal gioco che Jannik ha solitamente manifestato nel corso della sua giovane carriera. A dimostrazione che il lavoro con il nuovo coach Darren Cahill sta portando i suoi frutti, in particolare su una superficie insidiosa come l'erba londinese. Il forfait obbligatorio di Matteo Berrettini, uno ...

