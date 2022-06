Roma, ladri e borseggiatori nel mirino dei Carabinieri: 11 arresti in poche ore (Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma – Nelle ultime ore, i Carabinieri del Gruppo di Roma hanno effettuato diversi servizi di controlli nelle aree di maggiore afflusso turistico della Capitale, volti a prevenire i reati predatori ai danni dei tanti turisti e delle numerose persone presenti in questi giorni. I servizi messi in campo in questi giorni dai Carabinieri, sono il frutto del monitoraggio continuo che i militari hanno effettuato nei giorni passati, a seguito di una escalation di furti che si è materializzata con l’arrivo dei numerosi turisti nella Capitale, non solo di stranieri ma anche molti italiani, e poi da una successiva ed attenta pianificazione dei servizi, mirati nelle zone più soggette a tale fenomeno. In particolare, nella mattinata di ieri, nei pressi della fermata della metropolitana “Cavour”, i Carabinieri della ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 29 giugno 2022)– Nelle ultime ore, idel Gruppo dihanno effettuato diversi servizi di controlli nelle aree di maggiore afflusso turistico della Capitale, volti a prevenire i reati predatori ai danni dei tanti turisti e delle numerose persone presenti in questi giorni. I servizi messi in campo in questi giorni dai, sono il frutto del monitoraggio continuo che i militari hanno effettuato nei giorni passati, a seguito di una escalation di furti che si è materializzata con l’arrivo dei numerosi turisti nella Capitale, non solo di stranieri ma anche molti italiani, e poi da una successiva ed attenta pianificazione dei servizi, mirati nelle zone più soggette a tale fenomeno. In particolare, nella mattinata di ieri, nei pressi della fermata della metropolitana “Cavour”, idella ...

