Roma-Cristiano Ronaldo, Di Livio conferma: “trattativa in corso, il 7 luglio il possibile annuncio” (Di mercoledì 29 giugno 2022) E’ ormai la notizia degli ultimi giorni, la Roma è in trattativa per l’arrivo di Cristiano Ronaldo e le indiscrezioni di CalcioWeb trovano sempre più conferma. Il club giallorosso è reduce dalla vittoria della Conference League e l’obiettivo della dirigenza è quello di alzare l’asticella. La presenza di Mourinho in panchina rappresenta una garanzia e l’allenatore ha chiesto un calciatore in grado di sostare gli equilibri dal punto di vista sportivo e mediatico. La Roma è sul portoghese, ma prima dovrà chiudere la cessione di Zaniolo alla Juventus. E’ questo il motivo principale che ha ritardato la chiusura della trattativa. Continuano ad arrivare conferme sul colpo della Roma, l’ex calciatore Angelo Di Livio ha fornito nuove ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 29 giugno 2022) E’ ormai la notizia degli ultimi giorni, laè inper l’arrivo die le indiscrezioni di CalcioWeb trovano sempre più. Il club giallorosso è reduce dalla vittoria della Conference League e l’obiettivo della dirigenza è quello di alzare l’asticella. La presenza di Mourinho in panchina rappresenta una garanzia e l’allenatore ha chiesto un calciatore in grado di sostare gli equilibri dal punto di vista sportivo e mediatico. Laè sul portoghese, ma prima dovrà chiudere la cessione di Zaniolo alla Juventus. E’ questo il motivo principale che ha ritardato la chiusura della. Continuano ad arrivare conferme sul colpo della, l’ex calciatore Angelo Diha fornito nuove ...

Pubblicità

goal : Jorge Mendes has offered Cristiano Ronaldo to Roma, according to the Gazzetta dello Sport ???? - Gazzetta_it : Cristiano Ronaldo riscopre la voglia d'Italia: è stato offerto alla Roma! - Adax691531 : @OfficialASRoma Oggi tra 1 anno anniversario di cristiano alla roma - guru_mercato : #Cristiano ora è qui. Un grandissimo onore averlo in Italia. Gran colpo del duo Friedkin. #Calciomercato #Roma… - AndreaPelagatti : Di Livio parla di un Cristiano Ronaldo alla Roma il 7 luglio (ma non era il 29?!). Punto sul mercato -