Ripartenza post-Covid | Zingaretti | “Lo sport è il pilastro della rinascita della nostra Regione”

Roma – "E' una giornata di festa perché finalmente possiamo incontrarci, dopo lunghi mesi di restrizioni, per celebrare insieme la vera Ripartenza dello sport che è uno degli elementi determinanti per la rinascita, per il benessere e per il valore che genera in termini sociali ed economici. Lo sport ci è mancato tantissimo, nei momenti più duri dell'emergenza. Ora che si riparte a pieno ritmo, voglio innanzitutto ringraziare le associazioni sportive e tutto il mondo dello sport che non si è mai fermato e che con passione, coraggio e impegno ha saputo garantire, per quanto possibile, ai cittadini, giovani e meno giovani, la possibilità di svolgere attività sportive anche nella fase più acuta della pandemia". Così il Presidente ...

