Real Madrid | Ceballos rivela | “Ancelotti mi ha chiesto di perdonarlo per avermi dato poco spazio”

Il centrocampista del Real Madrid, Dani Ceballos, nel corso di un'intervista concessa a 'Deportes Cuatro', ha rivelato cosa gli ha detto il tecnico Carlo Ancelotti al termine della stagione recentemente conclusa: "Quando inizieremo la preparazione, parlerò con Ancelotti e decideremo insieme il mio futuro. Il mister mi ha chiesto di perdonarlo per il poco spazio che mi ha concesso e questo gli fa onore".

