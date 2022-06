Real avvisato | il Borussia fa muro per Bellingham | richiesta una cifra monstre

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 29 giugno 2022) IlDortmund ha fissato il prezzo per Jude. Il centrocampista inglese, classe 2003, è uno dei giovani più talentuosi e richiesti dell’intero panorama europeo, con diversi top-club che sognano di strapparlo al club tedesco ed aggiudicarsi una stella per il presente e soprattutto per il futuro del proprio centrocampo. Stando a quanto riportato da “SportBild“, ilDortmund avrebbe fissato un prezzo di 103 milioni di sterline, (che corrispondono a circa 120 milioni di euro) facendo chiaramente capire che gli interessati dovranno sborsare cifre da record per riuscire ad aggiudicarsi il giocatore che va in scadenza nel giugno del 2025.Dortmund Tra le diverse società interessate al giocatore, le tre che sembrerebbero essere in prima linea sono ...