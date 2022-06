Quel tronco di | vergogna in diretta tv | chi insulta Aurora Ramazzotti | Guarda

(Di mercoledì 29 giugno 2022) La gaffe disul palco di LoveMi è il pretesto per pubblicare, su Twitter, un commento dai contenuti assolutamente evitabili. "Ma tuse devo leggere critiche nei confronti di Elenoire Casalegno, professionista da oltre 20 anni, e poi elogi adi legno anonimo diapprodata in tv esclusivamente perché figlia di, voi non potete essere reali". Ricapitoliamo:, figlia di Erose Michelle Hunziker, conduce insieme alla Casalegno il concerto-evento di Fedez e J-Ax a Milano. Prima presentazione, e primo errore:introduce la cantante Rosa Chemical chiamandola però Rose Villain. "No scusate ho sbagliato!", si corregge subito con la consueta ...

Methamorphose30 : RT @tsunamidieci: ma tu guarda se devo leggere critiche nei confronti di Elenoire Casalegno, professionista da oltre 20 anni, e poi elogi a… - mastupendo : RT @tsunamidieci: ma tu guarda se devo leggere critiche nei confronti di Elenoire Casalegno, professionista da oltre 20 anni, e poi elogi a… - tsunamidieci : ma tu guarda se devo leggere critiche nei confronti di Elenoire Casalegno, professionista da oltre 20 anni, e poi e…

