Puglia, caldo notturno tropicale: “insonnia per ottocentomila” Coldiretti: le condizioni per un buon riposo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Con l’anticiclone Caronte che rende l’estate rovente dopo una primavera dalle temperature bollenti aumentano le notti tropicali in Puglia, con la colonnina di mercurio che non scende sotto i 20 gradi. E’ quanto afferma Coldiretti Puglia, rispetto all’ondata di calore che sta creando anche un grande disagio notturno, con una tendenza all’aumento delle cosiddette notti tropicali che secondo i dati ISTAT era cresciuto di +7 a Bari già nel 2020, destinato evidentemente a lievitare nel 2022. Con le temperature minime che sono risultate superiori a 0,88 gradi rispetto alla media del ventesimo secolo, il gran caldo – dice Coldiretti Puglia – tiene svegli durante la notte circa 800mila ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 29 giugno 2022) Di seguito un comunicato diffuso da: Con l’anticiclone Caronte che rende l’estate rovente dopo una primavera dalle temperature bollenti aumentano le notti tropicali in, con la colonnina di mercurio che non scende sotto i 20 gradi. E’ quanto afferma, rispetto all’ondata di calore che sta creando anche un grande disagio, con una tendenza all’aumento delle cosiddette notti tropicali che secondo i dati ISTAT era cresciuto di +7 a Bari già nel 2020, destinato evidentemente a lievitare nel 2022. Con le temperature minime che sono risultate superiori a 0,88 gradi rispetto alla media del ventesimo secolo, il gran– dice– tiene svegli durante la notte circa 800mila ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Arriva il terzo e durissimo anticiclone africano dell'Estate 2022. Da oggi, una settimana tra le più calde di sempr… - Agenzia_Ansa : Vietato lavorare nei campi dalle 12.30 alle 16: le misure della Puglia in vista della terza ondata di caldo previst… - NoiNotizie : #Puglia, #caldo notturno tropicale: 'insonnia per ottocentomila' - Trmtv : Puglia, è caldo record: in tilt linee elettriche a Molfetta e Taranto - ClubRicette : FOCACCINE AI POMODORINI ?? ?? ?? -