Principe Andrea fuori dalla Royal Family: il retroscena incredibile (Di mercoledì 29 giugno 2022) Principe Andrea di York fatto fuori dalla Royal Family, dopo le ultime vicende che lo hanno riguardato, pare proprio che sia partita una coalizzazione contro di lui: ecco il retroscena. Si torna ancora una volta a parlare della Royal Family ma in questo caso per uno dei membri della loro famiglia, ovvero il figlio della Regina Elisabetta che proprio nei mesi scorsi si è trovato al centro dello scandalo Epsting. Come riporta il sito altranotizia.it il Duca di York è stato accusato di violenza da parte di Virginia Giuffrè, accuse che hanno gettato una grandissimo ombra non solo su di lui ma anche su tutta la sua famiglia in prima battuta per la Regina Elisabetta che proprio nello stesso periodo stava affrontando il lutto per la morte ...

