Parigi, schiaffo all'Italia: d Corte d'Appello no a estradizione per 10 ex - terroristi (Di mercoledì 29 giugno 2022) La Corte d'Appello di Parigi ha respinto le richieste di estradizione per i dieci ex terroristi di estrema sinistra Italiani rifugiati Oltralpe. Tra questi Giorgio Pietrostefani (68 anni), condannato ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Lad'diha respinto le richieste diper i dieci exdi estrema sinistrani rifugiati Oltralpe. Tra questi Giorgio Pietrostefani (68 anni), condannato ...

Pubblicità

infoitinterno : Schiaffo di Parigi alla giustizia italiana: niente estradizione, gli ex Br non hanno avuto un giusto processo - mabosisc : RT @francofontana43: C’è un giudice a Parigi. Lo schiaffo della Francia all’Italia: non c’era giusto processo, niente estradizione. @PieroS… - ilriformista : I francesi confermano quello che in Italia è stato sostenuto da una pattuglia non piccolissima di intellettuali e p… - resalvicchi : La sentenza di Parigi a favore di 20 scappati di casa, dopo crimini che hanno tolto vite fisiche e morali fa ribre… - Mary35999509 : RT @ilgiornale: I giudici francesi insultano le vittime e negano all'Italia il trasferimento di dieci terroristi rossi -