Omicidio Willy | parla Marco Bianchi dal carcere | ‘Siamo ragazzi di cuore | non siamo stati noi’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Continua are e a gridare tutta la sua innocenza, nonostante si trovi in, uno deiaccusati insieme al fratello Gabriele e agli amici Francesco Belleggia e Mario Pincarelli di aver uccisoMonteiro, il giovane pestato a sangue nella zona della ‘movida’ a Colleferro. Una storia che ha toccato gli italiani, una vicenda, quella avvenuta nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020, che difficilmente si dimenticherà., così esile, aveva deciso di intervenire per sedare una discussione. Ma da paciere è finito per essere il bersaglio: calcio dopo calcio, pugno dopo pugno, il 21enne di Paliano è morto lì. Ora il pubblico ministero per i fratelliha chiesto l’ergastolo, mentre per gli altri due 24 anni di ...