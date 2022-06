NATO: sì della Turchia all’ingresso di Svezia e Finlandia nell’Alleanza (Di mercoledì 29 giugno 2022) La Turchia dice sì all’ingresso di Svezia e Finlandia nella NATO. I tre Paesi hanno firmato un memorandum d’intesa. Il presidente americano, Joe Biden, si congratula con i paesi scandinavi ed esulta per il rafforzamento della NATO. La guerra in Ucraina del presidente russo, Vladimir Putin, sta avendo l’effetto opposto di quello sperato da Mosca. Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ladice sìdinella. I tre Paesi hanno firmato un memorandum d’intesa. Il presidente americano, Joe Biden, si congratula con i paesi scandinavi ed esulta per il rafforzamento. La guerra in Ucraina del presidente russo, Vladimir Putin, sta avendo l’effetto opposto di quello sperato da Mosca.

