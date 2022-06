Lovemi: le lacrime di Chiara Ferragni per la dedica di Fedez sul tumore – Il video (Di mercoledì 29 giugno 2022) Durante il concerto evento Lovemi, promosso e organizzato da Fedez assieme al ritrovato amico J-Ax, il cantante ha ringraziato i medici che gli hanno salvato la vita dal tumore al pancreas e la moglie Chiara Ferragni. Che nel momento del ringraziamento si è commossa e ha iniziato a piangere. La scena è stata immortalata da molti video su Twitter. «Ringrazio tutti voi per aver reso possibile tutto questo – ha detto Fedez. – Fino a tre mesi non avrei mai potuto pensare di stare sopra un palco e poter sopportare un concerto di un’ora. Ringrazio i medici e una dottoressa in particolare che mi ha salvato la vita». Poi si è rivolto a Chiara, presente tra gli spettatori insieme alla sorella Valentina: «Poi ringrazio la persona più importante che mi è stata ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 giugno 2022) Durante il concerto evento, promosso e organizzato daassieme al ritrovato amico J-Ax, il cantante ha ringraziato i medici che gli hanno salvato la vita dalal pancreas e la moglie. Che nel momento del ringraziamento si è commossa e ha iniziato a piangere. La scena è stata immortalata da moltisu Twitter. «Ringrazio tutti voi per aver reso possibile tutto questo – ha detto. – Fino a tre mesi non avrei mai potuto pensare di stare sopra un palco e poter sopportare un concerto di un’ora. Ringrazio i medici e una dottoressa in particolare che mi ha salvato la vita». Poi si è rivolto a, presente tra gli spettatori insieme alla sorella Valentina: «Poi ringrazio la persona più importante che mi è stata ...

