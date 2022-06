LIVE Ungheria-Italia 7-9 pallanuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: ultimi 4 minuti di fuoco (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4’08” L’Ungheria riapre la partita con Vamos. Del Lungo ci era arrivato, il pallone ha sbattuto sul palo ed è entrato. Espulsione definitiva per Presciutti. 4’36” A lato la conclusione di Echenique. 5’05” PALO Ungheria! Tiro di frustrazione di Varga e altra superiorità sprecata. 5’31” Troppo elaborata l’azione dell’Italia, che neanche tira. Che peccato. Ora espulsione a favore dell’Italia, Campagna chiama il time-out. Dai ragazzi, ora bisogna essere cinici! 5’56” DEL LUNGO PARA TUTTO! Vanificata anche un’altra superiorità ungherese. Espulsione definitiva per Iocchi Gratta! 6’24” Stavolta Vogel neutralizza la conclusione di Echenique sul primo palo. 6’52” L’Ungheria si sta innervosendo e Zalanki spara fuori in superiorità ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4’08” L’riapre la partita con Vamos. Del Lungo ci era arrivato, il pallone ha sbattuto sul palo ed è entrato. Espulsione definitiva per Presciutti. 4’36” A lato la conclusione di Echenique. 5’05” PALO! Tiro di frustrazione di Varga e altra superiorità sprecata. 5’31” Troppo elaborata l’azione dell’, che neanche tira. Che peccato. Ora espulsione a favore dell’, Campagna chiama il time-out. Dai ragazzi, ora bisogna essere cinici! 5’56” DEL LUNGO PARA TUTTO! Vanificata anche un’altra superiorità ungherese. Espulsione definitiva per Iocchi Gratta! 6’24” Stavolta Vogel neutralizza la conclusione di Echenique sul primo palo. 6’52” L’si sta innervosendo e Zalanki spara fuori in superiorità ...

zazoomblog : LIVE – Italia-Ungheria 5-4: quarti di finale pallanuoto maschile Mondiali Budapest 2022 in DIRETTA - #Italia-Unghe… - zazoomblog : LIVE – Italia-Ungheria 1-1: quarti di finale pallanuoto maschile Mondiali Budapest 2022 in DIRETTA - #Italia-Unghe… - PadanianS : @Klevis_Gjoka @alessiioc @MattOneMouse Sì ma Klevis, questa losca figura può essere anche la pretendente al trono d… - zazoomblog : LIVE – Italia-Ungheria: quarti di finale pallanuoto maschile Mondiali Budapest 2022 in DIRETTA - #Italia-Ungheria:… - zazoomblog : LIVE Ungheria-Italia pallanuoto Mondiali 2022 in DIRETTA: vai Settebello vinci nella tana del lupo! - #Ungheria-It… -