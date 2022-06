LIVE Nuoto di fondo, 10 km donne Mondiali 2022 in DIRETTA: Muller e Grimes all’attacco, Gabbrielleschi e Bruni sono vicine (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI Nuoto (COMPRESI ARTISTICO, fondo, TUFFI E PALLANuoto) LA DIRETTA LIVE DELLA 10 KM DI Nuoto DI fondo CON PALTRINIERI DALLE 12.00 9.32: Ora Muller fa sul serio, azione decisa della francese che prende un piccolo vantaggio, vediamo da dietro chi si muoverà 9.28. Muller, Grimes e Boy davanti, a 7? Gabbrielleschi, Cunha e Bruni 9.27: Ammonizione per Giulia Gabbrielleschi 9.25: Muller e Grimes hanno guadagnato un piccolo vantaggio, la tedesca Boy all’inseguimento. le italiane sono un po’ ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI(COMPRESI ARTISTICO,, TUFFI E PALLA) LADELLA 10 KM DIDICON PALTRINIERI DALLE 12.00 9.32: Orafa sul serio, azione decisa della francese che prende un piccolo vantaggio, vediamo da dietro chi si muoverà 9.28.e Boy davanti, a 7?, Cunha e9.27: Ammonizione per Giulia9.25:hanno guadagnato un piccolo vantaggio, la tedesca Boy all’inseguimento. le italianeun po’ ...

