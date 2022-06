LIVE – Djokovic-Kokkinakis 3-1 | secondo turno Wimbledon 2022 | RISULTATO in DIRETTA

Pubblicità

sportface2016 : #Wimbledon | Novak #Djokovic e Thanasi #Kokkinakis hanno appena fatto il loro ingresso sul Centrale per il loro mat… - Ubitennis : Wimbledon Day 3 LIVE: al via i secondi turni, attesa per Sinner e Cocciaretto. Alle 14:30 tocca a Djokovic - Claplaz : Fabio Fognini, dopo aver vinto l'Atp 1000 di Monte-Carlo nel giorno di Pasqua del 2019, si è ritirato. Ma senza dir… - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Tennis #Wimbledon Con qualche patema in più rispetto al previsto, #Djokovic batte #Kwon al debutto… - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Tennis #Wimbledon Nole #Djokovic torna avanti su #Kwon: 6-3 e 2-1! #live -

... Auger - Aliassime, Coric, fino a Simon sconfitto nell'indimenticabile Roland Garros del 2019, dove ha avuto il grande privilegio di giocare sul "Philippe Chatrier" contro il serbo Novak. ...... il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW , la piattaformae on demand di Sky. L'incontro dovrebbe iniziare non prima delle 14:30 .- Kokkinakis: il ...Follow all the action from day three in SW19 with David Tindall ...More info Novak Djokovic faces Thanasi Kokkinakis, Nick Kyrgios' doubles partner, on Centre Court this afternoon to determine who will advance to the Wimbledon third round. While it is fairly ...