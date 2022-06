Lazio, Mario Gila ha detto sì: battuta la concorrenza del Getafe (Di mercoledì 29 giugno 2022) Come riportato da ‘Marca’, la Lazio avrebbe battuto la concorrenza del Getafe per Mario Gila, prodotto del vivaio del Real Madrid. Il giocatore alla fine ha preferito i biancocelesti. Il costo del suo cartellino sarà di cinque milioni di euro, con i Blancos che si riserveranno un diritto di recompra oltre al 50% dei diritti in caso di futura cessione. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 29 giugno 2022) Come riportato da ‘Marca’, laavrebbe battuto ladelper, prodotto del vivaio del Real Madrid. Il giocatore alla fine ha preferito i biancocelesti. Il costo del suo cartellino sarà di cinque milioni di euro, con i Blancos che si riserveranno un diritto di recompra oltre al 50% dei diritti in caso di futura cessione. SportFace.

