Pubblicità

globalistIT : -

Globalist.it

... a cominciare dalla Comunità delle municipalità serbe in. Vucic ha quindi messo in guardia Pristina dall'attuare tali nuovenei confronti della popolazione serba. "Noi non faremo ......- in primo luogo le forniture energetiche a prezzo di grande favore e l'appoggio sul dossier. questa - secondo le autorità dell'enclave di Kaliningrad - sarebbero le nuoveal ... Kosovo, restrizioni alla minoranza serba: duro scontro tra Belgrado e Pristina Nuove restrizioni sui documenti personali di identità rilasciati da autorità serbe e sull'obbligo di cambiare entro fine settembre le targhe automobilistiche serbe con quelle kosovare ...