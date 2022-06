Juventus, Di Marzio: “Verso la chiusura per Di Maria: i dettagli” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Juventus DI Marzio DI Maria – Gianluca Di Marzio, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraVerso il proprio sito ufficiale, sulla trattativa tra Di Maria e la Juventus. Ecco quanto affermato. “Trattativa che prosegue Verso la chiusura quella tra la Juventus e Angel Di Maria. Sono stati quasi definiti tutti i dettagli per l’arrivo dell’argentino in bianconero, che firmerà un anno di contratto. L’annuncio arriverà comunque la prossima settimana, ma la novità principale di queste ultime ore è che la cifra fissa dell’ingaggio verrà fissata intorno ai 6 milioni, che è meno di quanto era stato previsto nei giorni scorsi. I bonus più alti saranno ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 29 giugno 2022)DIDI– Gianluca Di, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attrail proprio sito ufficiale, sulla trattativa tra Die la. Ecco quanto affermato. “Trattativa che proseguelaquella tra lae Angel Di. Sono stati quasi definiti tutti iper l’arrivo dell’argentino in bianconero, che firmerà un anno di contratto. L’annuncio arriverà comunque la prossima settimana, ma la novità principale di queste ultime ore è che la cifra fissa dell’ingaggio verrà fissata intorno ai 6 milioni, che è meno di quanto era stato previsto nei giorni scorsi. I bonus più alti saranno ...

