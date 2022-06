Festa di compleanno si trasforma in tragedia: ragazzo si tuffa in piscina e muore (Di mercoledì 29 giugno 2022) Un ragazzo è deceduto a Roma dopo essersi tuffato in piscina mentre prendeva parte alla Festa di compleanno di un suo amico. Aperto un fascicolo dalla Procura. Aveva solo 19 anni ed una vita ancora davanti il ragazzo deceduto nella notte tra lunedì e martedì mentre si trovava ad una Festa di compleanno di un amico, organizzata all’interno dell’Appio Claudio Tennis Club a Roma. (Unclesam – Adobe Stock)Il 19enne, durante i festeggiamenti, si sarebbe tuffato nella piscina della struttura, ma non è riuscito più a riemergere. Il tutto sotto gli occhi dei presenti che hanno provato a tirarlo fuori dall’acqua ed hanno chiamato i soccorsi. Roma, si tuffa in piscina durante una ... Leggi su esclusiva (Di mercoledì 29 giugno 2022) Unè deceduto a Roma dopo essersito inmentre prendeva parte alladidi un suo amico. Aperto un fascicolo dalla Procura. Aveva solo 19 anni ed una vita ancora davanti ildeceduto nella notte tra lunedì e martedì mentre si trovava ad unadidi un amico, organizzata all’interno dell’Appio Claudio Tennis Club a Roma. (Unclesam – Adobe Stock)Il 19enne, durante i festeggiamenti, si sarebbeto nelladella struttura, ma non è riuscito più a riemergere. Il tutto sotto gli occhi dei presenti che hanno provato a tirarlo fuori dall’acqua ed hanno chiamato i soccorsi. Roma, siindurante una ...

