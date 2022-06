Esce per un'escursione in bicicletta, ritrovato morto Michele Sensini (Di mercoledì 29 giugno 2022) FIASTRA - La più terribile delle notizie: Michele Sensini è stato trovato morto poco prima delle 21 a San Lorenzo al Lago in un crepaccio poco distante dalla diga del lago di Fiastra. Ancora tanti ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 29 giugno 2022) FIASTRA - La più terribile delle notizie:è stato trovatopoco prima delle 21 a San Lorenzo al Lago in un crepaccio poco distante dalla diga del lago di Fiastra. Ancora tanti ...

Pubblicità

oss_romano : #29Giugno La pro-vocazione di una Chiesa in uscita, l'appello di #PapaFrancesco. Il giornale che esce dalla redazio… - dellandro58 : RT @ProfMBassetti: Si rischia un nuovo #lockdown a metà luglio con 2-3 milioni in isolamento forzato per positività al #COVID. La regola ch… - albegra82 : RT @ProfMBassetti: Si rischia un nuovo #lockdown a metà luglio con 2-3 milioni in isolamento forzato per positività al #COVID. La regola ch… - NandoNuovo : RT @ProfMBassetti: Si rischia un nuovo #lockdown a metà luglio con 2-3 milioni in isolamento forzato per positività al #COVID. La regola ch… - DivinumV : Azzardo un'ipotesi: Lui si incazza perché trova la figlia strafatta e ubriaca, minaccia denuncia per gli amici, esc… -