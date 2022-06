Erano diretti in Ucraina: tre carrarmati fermati nel Salernitano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tre carrarmati Pzh 2000 diretti in Ucraina , e provenienti dalla base militare di Persano (Salerno), sono stati fermati dalla Polizia Stradale di Napoli al casello di Mercato San Severino della ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 29 giugno 2022) TrePzh 2000in, e provenienti dalla base militare di Persano (Salerno), sono statidalla Polizia Stradale di Napoli al casello di Mercato San Severino della ...

GualcoGabriella : RT @007Vincentxx: L’armata brancaleone invia carrarmati in #Ucraina così vogliono la pace ?? gli autisti non erano in regola con revisione… - VesuvioLive : Carri armati diretti in Ucraina bloccati a Salerno: le carte non erano in regola - zav_news : ?? Fermati dalla Polstrada di Napoli 3 carrarmati diretti in #Ucraina, e provenienti dalla base militare di #Persano… - 007Vincentxx : L’armata brancaleone invia carrarmati in #Ucraina così vogliono la pace ?? gli autisti non erano in regola con revi… - claudeger55 : Cioè i rimorchi e gli autisti non erano in regola con norme del codice della strada. Partiti da un impianto militar… -