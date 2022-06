Dramma in spiaggia, scompare tra le onde e muore davanti alla famiglia: fatale un malore (Di mercoledì 29 giugno 2022) Palermo, malore in spiaggia: morto turista di 72 anni. La tragedia nel pomeriggio di ieri, 28 giugno, a Campofelice di Roccella. A quanto si apprende l’uomo avrebbe accusato un malore improvviso mentre era in acqua. A quanto riporta il blogsicilia.it l’uomo sarebbe scomparso tra i flutti e solo in un secondo momento era stato ritrovato dagli uomini della capitaneria di porto. Portato riva sono iniziate le manovre per provare a strapparlo alla morte. A prestare i primi soccorsi sono stati alcuni bagnanti nell’attesa dell’arrivo del 118. L’uomo è stato intubato e defibrillato. I medici rianimatori non hanno lasciato nulla di intentato ma non c’è stato nulla da fare, se non constatarne il decesso. Una tragedia che purtroppo si ripete ogni estate. Pochi giorni fa, nella giornata di lunedì, l’estate italiana aveva ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 29 giugno 2022) Palermo,in: morto turista di 72 anni. La tragedia nel pomeriggio di ieri, 28 giugno, a Campofelice di Roccella. A quanto si apprende l’uomo avrebbe accusato unimprovviso mentre era in acqua. A quanto riporta il blogsicilia.it l’uomo sarebbe scomparso tra i flutti e solo in un secondo momento era stato ritrovato dagli uomini della capitaneria di porto. Portato riva sono iniziate le manovre per provare a strapparlomorte. A prestare i primi soccorsi sono stati alcuni bagnanti nell’attesa dell’arrivo del 118. L’uomo è stato intubato e defibrillato. I medici rianimatori non hanno lasciato nulla di intentato ma non c’è stato nulla da fare, se non constatarne il decesso. Una tragedia che purtroppo si ripete ogni estate. Pochi giorni fa, nella giornata di lunedì, l’estate italiana aveva ...

Pubblicità

VedeleAngela : RT @NonVaccinato: +++ Dramma in spiaggia a Casal Velino: muore 17enne a causa di un #MaloreImprovviso #nessunacorrelazione - NonVaccinato : +++ Dramma in spiaggia a Casal Velino: muore 17enne a causa di un #MaloreImprovviso #nessunacorrelazione - franconemarisa : Cilento, disabile 17enne morto in spiaggia: il dramma della famiglia napoletana - MeineMiry : RT @MeineMiry: Cilento, disabile 17enne morto in spiaggia: il dramma della famiglia napoletana - MeineMiry : Cilento, disabile 17enne morto in spiaggia: il dramma della famiglia napoletana -

L'eroe di Lido Adriano ha salvato una bambina prima di morire ... a richiamare l'attenzione delle altre persone presenti in spiaggia intorno alle 19 passate. Le tre ... Le indagini dovranno ora chiarire l'esatta dinamica del dramma. Capire in quanti si sono buttati in ... Dramma sulla spiaggia di Rocca Imperiale Ascolta questo articolo Si è consumato un dramma sulla spiaggia di Rocca Imperiale , alternata da scogli, ciottoli e fine sabbia dorata, rinomato paese della provincia di Cosenza per l ' eccellenza dei sui limoni IGP (indicazione geografica ... Fidelity News Dramma a Palermo, si sente male mentre fa il bagno: turista muore Dramma a Palermo nella serata di ieri: turista russo di 71 anni ha un malore mentre fa il bagno a Campofelice di Roccella e muore ... Dramma sulla spiaggia di Rocca Imperiale Si è consumato un dramma sulla spiaggia di Rocca Imperiale, alternata da scogli, ciottoli e fine sabbia dorata, rinomato paese della provincia di Cosenza per l‘eccellenza dei sui limoni IGP (indicazio ... ... a richiamare l'attenzione delle altre persone presenti inintorno alle 19 passate. Le tre ... Le indagini dovranno ora chiarire l'esatta dinamica del. Capire in quanti si sono buttati in ...Ascolta questo articolo Si è consumato unsulladi Rocca Imperiale , alternata da scogli, ciottoli e fine sabbia dorata, rinomato paese della provincia di Cosenza per l ' eccellenza dei sui limoni IGP (indicazione geografica ... Dramma sulla spiaggia di Rocca Imperiale Dramma a Palermo nella serata di ieri: turista russo di 71 anni ha un malore mentre fa il bagno a Campofelice di Roccella e muore ...Si è consumato un dramma sulla spiaggia di Rocca Imperiale, alternata da scogli, ciottoli e fine sabbia dorata, rinomato paese della provincia di Cosenza per l‘eccellenza dei sui limoni IGP (indicazio ...